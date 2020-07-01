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مفاجأة.. أطعمة غنية بـ«الدهون» تساعد في إنقاص الوزن

مفاجأة.. أطعمة غنية بـ«الدهون» تساعد في إنقاص الوزن
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مدرب اللياقة البدنية البريطاني جوزيف راكيش، أن الأطعمة المليئة بالدهون مثل الأفوكادو والمكسرات والأسماك تساهم بشكل كبير في عملية إنقاص الوزن.

ووفقًا لـ”ديلي ميل” البريطانية، قال “راكيش”: “هناك الكثير من الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قليل الدسم للغاية، معتقدين أن هذه هي أفضل طريقة لإنقاص الوزن، وهذا أمر خاطئ”.

وأضاف: أن “الدهون الغذائية مهمة جدًا لجسم الإنسان، نحتاج جميعًا إلى أن يعمل جسمنا ودماغنا بشكل صحيح، كما أن الدهون مهمة جدًا في تنظيم الهرمونات، وخاصة إنتاج هرمون التستوستيرون”.

وأكد أن الدهون مصدرًا للأحماض الدهنية الأساسية التي لا يستطيع جسمنا تكوينها، فهي تساعد الجسم على امتصاص فيتامين أ وفيتامين د وفيتامين هـ. هذه الفيتامينات قابلة للذوبان في الدهون، مما يعني أنه يمكن امتصاصها فقط داخل الدهون.

وتعتبر الدهون “السيئة”، مثل الدهون المتحولة الاصطناعية والدهون المشبعة، سببًا في زيادة الوزن، وانسداد الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن لا يجب الخلط بينها وبين الدهون “الجيدة” مثل الدهون غير المشبعة والأوميجا 3، التي تتميز بتأثيرات إيجابية.

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