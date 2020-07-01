«الحصيني» يتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة غدًا على الشرقية والرياض.. وخريطة أمطار الجمعة

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توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس في المملكة يومي الخميس والجمعة، والتي تبدأ فيها نسبة الرطوبة بالارتفاع.

وقال “الحصيني” على حسابه في “تويتر”: “بدءًا من غدٍ الخميس، ارتفاع نسبة الرطوبة على المنطقة الشرقية ودول الخليج العربي عدا الكويت، ومتوقع امتدادها إلى شرق منطقة الرياض بما فيها العاصمة، وهذا قد يزيد من الإحساس بالحرارة”.

وأشار إلى أنه “متوقع هطول أمطار على عمان والإمارات واليمن والربع الخالي ومرتفعات عسير وجازان، وتمتد من الجمعة على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة وجنوب منطقة الرياض”.

وأوضح “الحصيني”، أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة، لافتًا إلى أنها لا تضر التمور في النخيل؛ لأنها لم تنضج نضجًا كاملًا.