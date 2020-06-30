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بعد أسبوعين من تطبيقه.. ضبط 450 مخالفة لقرار منع العمل «تحت أشعة الشمس»

بعد أسبوعين من تطبيقه.. ضبط 450 مخالفة لقرار منع العمل «تحت أشعة الشمس»
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت فرق التفتيش الميداني التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ سريان قرار منع العمل تحت أشعة الشمس عدد 450 مخالفة لأحكام القرار، وذلك خلال الجولات الميدانية التي نفذت للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق القرار، حيث تنص المادة (38) من اللائحة التنفيذية للعمل على: “قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير”.

وكان القرار قد دخل حيز التنفيذ منذ 15 يونيو 2020م وسوف يستمر العمل به ساريًا حتى تاريخ 15 سبتمبر 2020م حيث يُمنع خلال هذه الفترة العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12:00 م حتى الساعة 3:00 م.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى التقيد بما جاء في القرار، حفاظًا على سلامة العاملين من الأخطار الصحية المصاحبة للتعرض المباشر لأشعة الشمس، مؤكدة في الوقت نفسه أن فرق التفتيش الميداني سوف تستمر في جولاتها في مختلف مناطق المملكة للتأكد من التزام الجميع بتطبيقه، والإبلاغ عن المخالفات المرصودة من قبل المواطنين وذلك عن طريق تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد.

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