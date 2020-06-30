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«فحص السيارات» يكشف مواعيد العمل الجديدة بمحطاته في مناطق المملكة

«فحص السيارات» يكشف مواعيد العمل الجديدة بمحطاته في مناطق المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، أوقات العمل في محطات الفحص في جميع مناطق المملكة ابتداءً من الثلاثاء 10 ذو القعدة الموافق 30/6/2020 مـ ، وحتى إشعار آخر.

وذكرت الإدارة أن فترات العمل بمحطات “الرياض 1، والرياض 2،ومكة المكرمة ،والمدينة المنورة، وجدة 1، وجدة 2، والدمام، والهفوف، وأبها، والطائف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والخرج،  وجيزان، ونجران، وينبع، وحفر الباطن”، تبدأ من الساعة 7 صباحاً إلى 11 مساء من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 7 صباحاً إلى 11 مساء يوم السبت .

وأبانت أن فترة عمل محطات “الجوف، وبيشة، والمجمعة، والباحة، ومحايل عسير، وعرعر، والقريات، ووادي الدواسر، والخفجي، والخرمة، والرس”، ستكون من الساعة 7 صباحاً وحتى 4 عصراً من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 7 صباحا إلى 2 ظهراً يوم السبت.

وأهابت الإدارة بجميع مراجعيها الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة المتضمنة اتخاذ كافة الخطوات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددة على ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي واستخدام المعقمات المتوفرة بجميع مرافق المحطات.

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