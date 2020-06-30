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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الجامعة الإلكترونية» تعلن موعد فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس

«الجامعة الإلكترونية» تعلن موعد فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجامعة السعودية الالكترونية فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة وما يعادلها من الطلاب والطالبات لدراسة البكالوريوس بكليات الجامعة للعام الأكاديمي 1442هـ.

وأوضحت الجامعة الإلكترونية أنه سيتم استقبال طلبات القبول للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، عبر بوابة القبول الالكترونية، ابتداء من 21/ 11 / 1441 هـ حتى الخميس 2/12/1441هـ.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر الحسين، أن التخصصات المتاحة للقبول، التجارة الالكترونية، المحاسبة وإدارة الأعمال والمالية، وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات، والمعلوماتية الصحية والصحة العامة، واللغة الإنجليزية من كلية العلوم والدراسات النظرية.

وأشارت الجامعة السعودية الإلكترونية إلى أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (اضغــط هنــا).

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