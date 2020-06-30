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هل يوجد دعاء معين يقال عند الإصابة بالقلق والخوف؟.. «المصلح» يجيب

هل يوجد دعاء معين يقال عند الإصابة بالقلق والخوف؟.. «المصلح» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم، أنه لا يوجد ورد أو دعاء معين يقال عند الإصابة بالقلق والخوف.

وقال المصلح، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في موقع “تويتر”: “ليس هناك دعاء أو نص محدد فيما يتعلق بسؤال من أصيب بمرض معين مثل القلق الخوف أو الرهاب أو غيرها من الأمراض النفسية، ولكن يدعو بما فتح الله عليه من الأدعية”.

وأضاف من هذه الأدعية ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمه وحفظه، كما ورد في المسند في حديث عبدالله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الهم (اللهمَّ إني عبدُك، وابنُ عبدِك، و ابنُ أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، و نورَ صدري، وجلاءَ حزني، و ذَهابَ همِّي، إلا أذهبَ اللهُ همَّهُ و حزنَه، و أبدلَه مكانَه فرجًا، قال: فقيل : يا رسولَ اللهِ ألا نتعلَّمُها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعَها أن يتعلَّمَها).

وتابع الشيخ الدكتور خالد المصلح أن ملازمة هذا الدعاء تعد مما يكشف الله به عن الإنسان ما قد يعتريه من الخوف والحزن والضيق والهم، كما أن هناك غيره من الأدعية التي يمكن أن يدعو بها الإنسان لكشف الهم والغم والحزن والقلق، والله أعلم.

ويعاني الملايين من البشر حول العالم، من القلق والخوف الفترة الحالية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وهو ما يستوجب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع لكشف هذا البلاء.

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