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نقل 7 اختصاصات من «البلديات» إلى «وزارة البيئة».. تعرف عليها

نقل 7 اختصاصات من «البلديات» إلى «وزارة البيئة».. تعرف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

وافق مجلس الوزراء ،اليوم،على الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2030، ونقل سبع اختصاصات من وزارة البلديات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويهدف نقل الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تنظيم الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين والعمل على حوكمتها بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة.

وتشمل الاختصاصات التي تم نقلها من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة المجالات التالية:
1- اختصاصات حدائق الحيوان.
2- محال بيع الكائنات الفطرية.
3- المتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية.
4-مشاريع إنشاء سدود وتشغيلها وصيانتها داخل وخارج النطاق العمراني.
5-مشاريع درء أخطاء السيول خارج النطاق العمراني.
6- نقل مسؤولية الإشراف على جميع أشياب المياه القائمة داخل وخارج المدن والمحافظات.
7- إدارة الماشية السائبة داخل وخارج المدن.

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