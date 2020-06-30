«وزير البيئة»: إستراتيجية الزراعة الجديدة ستخلق فرص وظيفية للمواطنين

تواصل – فريق التحرير:

علق وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، على إقرار مجلس الوزراء لاستراتيجية الزراعة، مؤكداً أن الوزارة بهذا تكون قد أكملت جميع إستراتيجيات قطاعاتها، الأمر الذي يحقق إطارا مرجعيا كاملا يمكن من خلاله بناء الأنظمة والتشريعات وخطط التطوير.

وأوضح “الفضلي” في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” أن موافقة المجلس على نقل بعض الاختصاصات إلى وزراة البيئة سيمكنها من ربط المنتجين بالأسواق، وتسهيل وصول المنتجات المحلية للمستهلكين، وخلق فرص وظيفية للمواطنين، وتوزيع عادل للربح لكافة المعنيين عبر مراحل سلسلة الإمداد، بالإضافة إلى حصول المستهلكين على منتجات طازجة وصحية.