«الحبوب»: السعر الجديد لـ«كيس الشعير» 54 ريالاً يشمل ضريبة القيمة المضافة

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أعلن المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الثلاثاء، عن تعديل سعر بيع الشعير ابتداء من يوم غد الأربعاء الموافق 1/7/2020م، موضحة أن السعر الجديد لكيس الشعير يشمل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت المؤسسة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: إنه إنفاذاً لقرار تعديل ضريبة القيمة المضافة لتصبح (15%) اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2020/7/1م، فإن سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة يجب ألا يتجاوز (54.05) ريال للكيس شاملا ضريبة القيمة المضافة الجديدة”.

يذكر أن مؤسسة الحبوب، أعلنت أوائل شهر يونيو الحالي تعديل سعر بيع الشعير، موضحة أنه في إطار حرص الدولة- حفظها الله- على توجيه الدعم مباشرة للمستحقين من صغار مربي الماشية، والذي بلغ عددهم حتى تاريخه أكثر من (80.000) مستفيد من المواطنين والمواطنات، وبمبلغ تجاوز (661) مليون ريال منذ تطبيق البرنامج اعتبارًا من شهر صفر (1441هـ)، تعلن المؤسسة العامة للحبوب أنه بناء على المراجعة الدورية لتكاليف استيراد الشعير، فإنه تقرر تعديل سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم.

وأضافت أن السعر الجديد لكيس الشعير زنة 50 كجم لا يتجاوز 49.35 ريال للكيس (السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة) في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 11/ 10/ 1441هـ الموافق 3/ 6/ 2020م.