«سابتكو» تكشف موعد بدء تشغيل «حافلات الرياض»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” عن موعد بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات في العاصمة الرياض.

وقالت “سابتكو” في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية “تداول” أنها استلمت من شركة “المواصلات العامة” إشعارا بموعد بدء التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض خلال الربع الرابع من عام 2020.

وأوضحت “سابتكو” أنه يصعب تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حاليا حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة والتي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف والإعلان عنه في حينه.

ويعد مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، من أضخم مشاريع النقل في المنطقة، ويأتي من ضمنه مشروع النقل بالحافلات.