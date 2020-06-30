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«الزكاة والدخل»: 4 عناصر يجب توفرها في الفاتورة الضريبية

«الزكاة والدخل»: 4 عناصر يجب توفرها في الفاتورة الضريبية
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن هناك 4 عناصر رئيسية يجب أن تتوفر في الفاتورة الضريبية، وفي حالة عدم توفرها تكون الفاتورة مخالفة.

وأضافت الزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تأكد من صحة فاتورة ضريبة القيمة المضافة بوجود الآتي:

– اسم المتجر

– الرقم الضريبي

– تاريخ الشراء

– خانة ضريبة القيمة المضافة

وأهابت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالجميع التبليغ عن الفاتورة المخالفة عن طريق gazt.gov.sa أو تطبيق VAT.

ضريبة القيمة المضافة

يذكر أن المتحدث باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، أكد في وقت سابق، أن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% والتي ستطبق في 1 يوليو المقبل، ستطبق على كل السلع المحلية والمستوردة الخاضعة للضريبة.

وقال الحربي في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن هناك بعض الخدمات المالية المستثناة والتي بها هامش ربح ضمني مثل رسم استخراج بطاقة أو كشف حساب بنكي، فجميعها لها رسم واضح وهى ضريبة 5%.

الخدمات والسلع المستثناة

وأشار إلى أن الخدمات والسلع المُستثناة من ضريبة الـ 15% هي نفسها التي كانت معفاة من الضريبة في السابق مثل بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، وخدمات النقل الدولي من دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت إلى أن جميع الخدمات والسلع الخاضعة للضريبة سيطبق عليها الـ 15%، ولكن هناك مرحلة انتقالية لمعالجة التحول من 5% إلى 15% حسب اللائحة التنفيذية الجديدة.

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