«الأمم المتحدة»: صواريخ وأسلحة إيرانية الصنع استهدفت المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الصواريخ التي استهدفت المملكة في 2019 مشابهة لتلك التي تصنعها إيران.

وقالت روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية في جلسة لمجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي الإيراني، إنه تمت مصادرة أسلحة وصواريخ حرارية مصدرها إيران وصلت إلى الأراضي اليمنية، مشيرة إلى أن طهران تواصل خرق قرار حظر توريد السلاح.

كما أضافت أن بعض العناصر المستخدمة في صواريخ الكروز والباليستية التي استهدفت السعودية في نهاية 2019، تم تصديرها في 2016 و2018 من إيران لليمن.

وأضافت أن المعلومات الرقمية للصواريخ مطابقة لما تصنعه إيران، مشيرة إلى أن الأمين العام أكد هذه المعلومات.

في سياق متصل حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من تداعيات رفع قرار حظر التسلح على إيران، قائلاً “أنه سيسهم في زعزعة الاستقرار”.

كما أضاف أن “إيران ستستغل أي رفع لقرار حظر التسلح لدعم حزب الله والحوثيين”، مطالبا الأمم المتحدة بتمديد حظر التسلح على طهران.

وأوضح أن الطريق الذي تسلكه إيران لا يقبله المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن مجلس الأمن أمامه مسؤولية لحماية الأمن القومي لدول تهددها إيران.