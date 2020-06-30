وظائف إدارية وصحية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن توفر 12 وظيفة إدارية وصحية للرجال والنساء حملة كافة المؤهلات الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس.

• تفاصيل الوظائف والشروط المطلوبة

– موظف استقبال – للرجال والنساء – الرياض

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (إدارة مستشفيات، إدارة مكاتب) أو ما يعادلهم مع خبرة سنة لحملة الدبلوم، ولحملة البكالوريوس (لا يشترط الخبرة)

– محلل جودة نوعية – للرجال والنساء – الرياض

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (تمريض، جودة، رعاية صحية) مع خبرة 6 سنوات للدبلوم أو 4 سنوات لحملة البكالوريوس

– سائق – للرجال فقط – الرياض

المتطلبات: الشهادة الابتدائية أو المتوسطة مع رخصة قيادة نقل ثقيل وخبرة سنة لحملة الابتدائية، ولحملة المتوسطة (لا يشترط الخبرة)

– كبير السائقين – للرجال فقط – الرياض

المتطلبات: الشهادة الابتدائية أو المتوسطة مع رخصة قيادة نقل ثقيل وخبرة 3 سنوات لحملة الابتدائية، أو سنة واحدة لحملة المتوسطة

– مساعد رعاية المرضى – عدد 4 – للرجال والنساء – الرياض

المتطلبات: شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدنى (لا يشترط الخبرة)

– أخصائي علاقات المرضى – عدد 2 – للرجال والنساء – الرياض

المتطلبات: دبلوم (إدارة مستشفيات) أو بكالوريوس (علم نفس، خدمات اجتماعية) مع خبرة 5 سنوات للدبلوم، ولحملة البكالوريوس (لا يشترط الخبرة)

– مساعد منسق تبرع الأعضاء – للرجال والنساء – الرياض

المتطلبات: بكالوريوس في التمريض أو في أي من التخصصات الصحية ذات الصلة (لا يشترط الخبرة)

– مشرف مناوب بقسم الاتصالات

المتطلبات: الثانوية العامة أو دبلوم (إدارة مستشفيات) مع خبرة 3 سنوات لحملة الثانوية أو سنة واحدة لحملة الدبلوم

• طريقة وتاريخ التقديم:

التقديم متاح الآن وحتى الاكتفاء من العدد المطلوب، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).