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بالصور.. «التحالف» يحبط عمليتين لتهريب شحنات أسلحة إيرانية للحوثيين

بالصور.. «التحالف» يحبط عمليتين لتهريب شحنات أسلحة إيرانية للحوثيين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات المشتركه لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، عن عمليتين نوعيتين تم خلالهما إحباط تهريب كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها للميليشيا الحوثية في اليمن.

وقال بيان للتحالف إن العملية الأولى كانت بتاريخ 17 إبريل 2020 وأحبطت قوات التحالف البحرية محاولة تهريب شحنة من الأسلحة الإيرانية على متن “دهو” قبالة سواحل محافظة المهرة شرق اليمن كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية.

وفي العملية الثانية، التي كانت بتاريخ 24 يونيو 2020، تمكّنت القوات البحرية التابعة للتحالف من إحباط تهريب شحنة أسلحة إيرانية قبالة السواحل اليمنية كانت في طريقها إلى الميليشيا الحوثية، وفقا لـ”الإخبارية”.

وأظهرت الصور التي نشرتها قوات التحالف كميات الأسلحة الكبيرة والمتنوعة كالمناظير الليلية والنهارية والمضادات الحرارية، والأجهزة الخاصة بتوجيه الطائرات بدون طيار “درون”، وقطع كهربائية للتفجير عن بعد، والعشرات من القناصات، والمعدلات والأسلحة المتوسطة.

 

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