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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 7224 نقطة بقيمة تداولات 5.8 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 7224 نقطة بقيمة تداولات 5.8 مليار ريال
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الثلاثاء، منخفضًا 63.32 نقطة ليقفل عند مستوى 7224.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 315 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 303 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، زجاج، الجزيرة ريت، أبو معطي، والوطنية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسمنت المدينة، أسمنت الجنوب، أسمنت ينبع، الواحة،وأسمنت تبوك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.01% و 4.50%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، زين السعودية، سيرا، وأسمنت نجران هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، الراجحي، بحر العرب، الإنماء، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 259.32 نقطة ليقفل عند مستوى 8017.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 177 ألف سهم تقاسمتها 832 صفقة.

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