«تداول» تُعلن مواعيد إجازة عيد الأضحى

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك والقرارات المرتبة عليها.

وقالت الشركة، في بيان لها: إن “الإجازة سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الثلاثاء 7/12/1441 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28/7/2020 م”.

وأكدت “تداول”، أنه وفقًا للقرار السابق سيتوقف التداول بنهاية يوم الثلاثاء 7/12/1441 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28/7/2020 م.

وختمت الشركة، بأنه “سيتم استئناف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 15/12/1441 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 5/8/2020 م”.