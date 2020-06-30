%90 من صوالين الحلاقة بالمملكة تحت سيطرة الوافدين.. ومقترح بتدريب المواطنين لاحتراف المهنة

تواصل – فريق التحرير:

تبدأ “وزارة التجارة” مطلع محرم المقبل في إلزام عدد من المنشآت التجارية بتوفير الدفع الإلكتروني للمُستهلكين والعملاء، والتي من بينها صوالين الحلاقة التي لطالما عانت من سيطرة العمالة الوافدة عبر التستر التجاري.

وذكر أحد المتحدثين بورشة إلكترونية أقامتها غرفة المدينة المنورة، أن 90% من صوالين الحلاقة تسيطر عليها العمالة الوافدة، لافتًا إلى أن المرحلة الجديدة تتيح فرصًا ثمينة للمواطنين للإمساك مجددًا بمراكز وصوالين الحلاقة المسجلة باسمهم من أجل تعظيم المكاسب التي كانت تفوتهم بسبب التستر، بحسب صحيفة “مكة”.

مراكز تدريب

ودعت الورشة الإلكترونية التي إقيمت عبر تطبيق “زووم” إلى إيجاد مراكز تدريب متخصصة تخرّج حلاقين ومصففي شعر سعوديين كما هو الحال في دول أخرى، منوهين إلى أن حرفة الحلاقة من الحرف ذات المردود الجيد، ولا تختلف عن مهن أو حرف أخرى يمارسها السعوديون حاليا مثل الشيف أو الطباخ أو الكاشير.

الإبلاغ الفوري

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة كانت قد أقرت توفير خدمات الدفع الإلكتروني بنشاط الخدمات الشخصية من مغاسل الملابس والحلاقين والمشاغل وصالونات التجميل النسائي، والبقالات والتموينات.

فيما دعت المُستهلكين والعملاء إلى رفع بلاغ عبر الاتصال على رقم 1900 أو تطبيق بلاغ تجاري، في حال عدم توفر الخدمة بتلك المنشآت.