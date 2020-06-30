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قُبيل تطبيق زيادة الـ15%.. احترس من 5 حيل لتلاعب التجار بـ«ضريبة القيمة المضافة»

قُبيل تطبيق زيادة الـ15%.. احترس من 5 حيل لتلاعب التجار بـ«ضريبة القيمة المضافة»
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تواصل – فريق التحرير:

بدأ العد التنازلي لتطبيق الزيادة الجديدة لـ”ضريبة القيمة المضافة” بنسبة 15%، وذلك على أغلب السلع والخدمات المقدمة، والمُقرَّر تطبيقها غدًا الأربعاء 1 يوليو.

وأوردت مبادرة “حصالة” الوقفية عددًا من الحيل والمخالفات التي يتلاعب بها التجار تجاوزًا لضريبة القيمة المضافة، مؤكدة ضرورة الانتباه لها والتصدي لتلك المحاولات التي قد يستخدمها البعض لاستغلال تحصيل الضريبة دون وجه حق.

وأوضحت من بين تلك الحيل، تحصيل الضريبة وعدم تسجيلها في الفاتورة، أيضًا تحصيل الضريبة بدون تسجيل بمصلحة الزكاة والدخل أو الرقم الضريبي.

وتابعت “حصالة”، من بين تلك الحيل المخالفة، استعمال العلك وعلب المناديل بدلًا عن الهللات المتبقية، كما قد يستغل التجار الوضع ويقومون بزيادة الأسعار الأساسية وإيهام المستهلك أن السبب في الزيادة هو “الضريبة المضافة”، وأخيرًا كتابة رقم ضريبي خاطئ ووهمي في الفاتورة لزيادة الأسعار.

ودعت المبادرة إلى ضرورة الإبلاغ عن تلك الممارسات الخاطئة حال وقوعها لضبط المخالفين، وذلك عن طريق إبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل على الرقم 19993، أو التطبيق الخاص بالضريبة على الأجهزة الذكية.

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