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«التعليم»: «لائحة الوظائف التعليمية» الجديدة تمنح زيادة مالية لفئات من المعلمين.. بشرط

«التعليم»: «لائحة الوظائف التعليمية» الجديدة تمنح زيادة مالية لفئات من المعلمين.. بشرط
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المتحدثة الرسمية باسم “وزارة التعليم”، ابتسام الشهري،عن عدد من مميزاتلائحة الوظائف التعليمية الجديدةالتي سيتم العمل بها بدءًا من غدًا الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020.

وأكدت “الشهري” وفي لقاء لها عبر قناة “الإخبارية”، أن اللائحة جاءت نتاج تضافر جهود 3 جهات حكومية هي وزارة التعليم والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث عمل الجميع على وضع الخطة التنفيذية لتطبيق اللائحة واستكمال المتطلبات التنظيمية والإجرائية لذلك.

وأضافت: أن اللائحة تحمل العديد من المزايا المهنية والمادية، والتي اتت لتحسين أداء المعلم ونتواتج التعلم، ضمن مشروع تطوير التعليم الذي يعتبر المعلم أحد أهم أركانه، مشيرةً إلى أن اللائحة حافظت على مكتسبات وامتيازات شاغلي الوظائف التعليمية والتي من بينها، وأهم تلك الامتيازات عدم المساس بأساس الراتب، بل إن هناك فئات أخرى ستحقق لهم مكاسب في الزيادة المالية بعد عملية التسكين.

وتابعت “الشهري”: أن اللائحة ستُمكّن المعلم من الترقية دون الحاجة إلى رقم وظيفي شاغر، حيث يمكنه الترقية على نفس الرقم الوظيفي الذي يحمله، فيما اهتمت اللائحة أيضًا بعناصر وظيفية مهمة منها جدارة والكفاءة والإلتزام الوطيفي أيضا والحث على التنافسية والتميز والتطوير المهني للكوادر التعليمية.

وختمت “الشهري” بأن اللائحة شملت أيضًا العديد من المزايا والحوافز المادية الجديدة للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس، مبينةً أن برامج التطوير المهني للمعلمين تنعكس بصورة مباشرة على الطالب وهو ما تهتم به الوزارة لتحسين مخرجات التعلم بمشيئة الله.

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