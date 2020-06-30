صدمة عالمية.. ظهور فيروس جديد في الصين وتحذيرات من تحوله لجائحة خطيرة

تواصل – وكالات:

أعلن علماء صينيون عن ظهور سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الخنازير، محذرين من إمكانية تحوله إلى جائحة عالمية؛ حيث أنه مزيج من 3 فيروسات.

وبحسب دراسة قام بها العلماء، فإن الفيروس الجديد المسمى بـ”G4 EA H1N1″ ينتقل من الخنازير إلى البشر، فيما لا يملك البشر مناعة ضده، ولذلك يزيد التخوفات من انتشاره، داعين لضرورة مراقبته.

ووفقًا للدراسة، فإن فيروسات G4 (التي ينتمي إليها هذا الفيروس) تحمل جميع السمات الأساسية لفيروس مرشح لأن يصبح جائحة”، فيما أشار مُعدو الدراسة إلى أن لقاحات الإنفلونزا المتوفرة حاليا لا تحمي من السلالة الجديدة، لكن هناك إمكانية لتعديلها وجعلها فعالة بحسب “سكاي نيوز”.

وكشفت الدراسة أن الفيروس الجديد يعتبر مزيجًا من 3 سلالات من الإنفلونزا واحدة من الطيور الأوروبية والآسيوية، وسلالة الإنفلونزا التي تسببت في تفشي إنفلونزا الخنازير عام 2009، وإنفلونزا أميركا الشمالية التي تحتوي على جينات من فيروسات الطيور والبشر وإنفلونزا الخنازير.