الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بدء «موسم الغبرة» خلال الأسبوع الحالي.. ومحافظة الليث الأكثر تأثراً

بدء «موسم الغبرة» خلال الأسبوع الحالي.. ومحافظة الليث الأكثر تأثراً
0

تواصل – فريق التحرير:

اقتربت محافظة الليث من البداية الفعلية لموسم “الغبرة”، حيث تشير الخرائط الخاصة بحركة الرياح إلى توقع بتعرض المحافظة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل لرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة، تعمل على إثارة موجات من الأتربة والغبار التي يتوقع أن تكون كثيفة أحياناً، ويصاحبها تدن كبير في مدى الرؤية الأفقية.

وموسم الغبرة، تسمية من السُكان المحليين في السواحل الجنوبية الغربية من المملكة على الرياح الموسمية النشطة، التي تثير موجات الغبار على السواحل الجنوبية الغربية من السعودية، ومن ضمنها محافظتي الليث والقنفذة وامتداداً حتى سواحل جازان.

ويرجع موسم الغبرة إلى تعمق منخفض السودان، حيث يدفع برياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، يثير الغبار في السودان ويندفع جزء منه خاصة لمرتفعات جازان وعسير وأحياناً الباحة والطائف، تزامناً مع نشاط حركة الرياح على سواحل البحر الأحمر والتي تثير الغبار بشكل محلي على الطرق الساحلية.

مناخياً، يبدأ موسم الغبار الموسمية عادة مع أواخر يونيو ويستمر حتى منتصف أغسطس، وتعمل موجات على الغبار على انخفاض مدى الرؤية الافقية، ما يؤثر بشكل سلبي على مرضى الجهاز التنفسي.

مواد ذات صلة

بعد شهرين فقط من زفافهما.. عريس يعذب زوجته حتى الموت بـ«الليث»

بعد شهرين فقط من زفافهما.. عريس يعذب زوجته حتى الموت بـ«الليث»

واقعة مؤلمة.. غرق طفل أمام أعين والده في «الليث»

واقعة مؤلمة.. غرق طفل أمام أعين والده في «الليث»

إصابة شخصين صعقاً بالكهرباء في أحد جبال أضم بالليث

إصابة شخصين صعقاً بالكهرباء في أحد جبال أضم بالليث

أمير مكة يوجه بتنفيذ حكم قضائي لصالح مواطن في الليث

أمير مكة يوجه بتنفيذ حكم قضائي لصالح مواطن في الليث

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة