الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

متى يبدأ وقت صلاة الوتر من الليل؟.. «الشيخ المصلح» يجيب

متى يبدأ وقت صلاة الوتر من الليل؟.. «الشيخ المصلح» يجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم، أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وهذا قول عامة أهل العلم، لما جاء في حديث معاذ وأبي نضرة وحديث خارجة بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوتر وقال فيه (ما بين صلاة العشاء والفجر).

وأضاف الشيخ المصلح “وقال صلى الله عليه وسلم (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء والفجر)”.

وقد أجمع العلماء على أنه لا وتر قبل صلاة العشاء، واختلفوا في نهايته فمنهم من قال ينتهي بطلوع الفجر، وهذا قول جماهير العلماء، ومنهم من قال ينتهي بصلاة الفجر، وبه قال جماعات من أهل العلم.

وختم الشيخ خالد المصلح “قول وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الذي اتفق عليه عامة العلماء أما في المبدأ فلا خلاف، أما في المنتهى ففيه خلاف بين أهل العلم هل هو بطلوع الفجر أم بصلاة الفجر؟”.

 

مواد ذات صلة

هل يجوز وضع العسل على أصابع القدمين للتداوي؟.. «المصلح» يجيب (فيديو)

هل يجوز وضع العسل على أصابع القدمين للتداوي؟.. «المصلح» يجيب (فيديو)

من أدرك الركعة الأخيرة من المغرب كيف يتم صلاته؟.. «الشيخ المصلح» يجيب

من أدرك الركعة الأخيرة من المغرب كيف يتم صلاته؟.. «الشيخ المصلح» يجيب

فضل الصبر والاحتساب عند موت الأبناء.. محاضرة مؤثرة للشيخ «المصلح» (فيديو)

فضل الصبر والاحتساب عند موت الأبناء.. محاضرة مؤثرة للشيخ «المصلح» (فيديو)

وفاة نجل الشيخ «خالد المصلح».. والصلاة عليه بمقبرة الرحمة في عنيزة

وفاة نجل الشيخ «خالد المصلح».. والصلاة عليه بمقبرة الرحمة في عنيزة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة