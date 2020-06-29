حكم قضائي يدين مدير هندي لفرع شركة «شهيرة».. خالف ضوابط التخفيضات

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شهرت وزارة التجارة بفرع شركة مختصة في تجارة الأثاث والملابس الجاهزة والعطور بمدينة نجران، إثر صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة والمدير التنفيذي من جنسية هندية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات، بعرض سلع غير مشمولة في القائمة المعتمدة للتخفيض وعدم إبراز الموافقة على العروض بموقع بارز في المحل.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بنجران والمتضمن فرض غرامة مالية على المنشأة والمخالف، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقتهم.

يشار إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.