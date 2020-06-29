«أبشر»: 6 اشتراطات ضرورية لتجديد إقامة العمالة المنزلية «إلكترونياً»

تواصل – فريق التحرير:
أكدت المنصة الإلكترونية لنظام «أبشر» على وجوب توافر 6 اشتراطات أساسية لإتمام تجديد إقامة العمالة المنزلية إلكترونيًّا عبر المنصة.
وأوضحت منصة «أبشر» الاشتراطات المطلوبة في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الموثق على موقع “تويتر” وجاءت كالتالي:
1- سريان جواز سفر العامل.
2- سداد رسوم الخدمة.
3- وجود تأمين طبي سارٍ للعامل (إذا كان لديه أفراد أسرة).
4- سداد المخالفات المرورية للعامل.
5- ألا يكون العامل مسجلا كمتغيب عن العمل.
6- عدم وجود فرد أسرة ذكر مسجل على المكفول، بالغ من العمر 21 عاما أو أكبر.