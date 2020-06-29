الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«أبشر»: 6 اشتراطات ضرورية لتجديد إقامة العمالة المنزلية «إلكترونياً»

«أبشر»: 6 اشتراطات ضرورية لتجديد إقامة العمالة المنزلية «إلكترونياً»
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المنصة الإلكترونية لنظام  «أبشر» على وجوب توافر 6 اشتراطات أساسية لإتمام تجديد إقامة العمالة المنزلية إلكترونيًّا عبر المنصة.

وأوضحت منصة «أبشر» الاشتراطات المطلوبة في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الموثق على موقع “تويتر” وجاءت كالتالي:

1- سريان جواز سفر العامل.

2- سداد رسوم الخدمة.

3- وجود تأمين طبي سارٍ للعامل (إذا كان لديه أفراد أسرة).

4- سداد المخالفات المرورية للعامل.

5- ألا يكون العامل مسجلا كمتغيب عن العمل.

6- عدم وجود فرد أسرة ذكر مسجل على المكفول، بالغ من العمر 21 عاما أو أكبر.

 

الصورة

مواد ذات صلة

بيان من «الأحوال المدنية» عن الوثائق الصادرة للمواطنين خلال فترة تعليق الحضور للعمل

بيان من «الأحوال المدنية» عن الوثائق الصادرة للمواطنين خلال فترة تعليق الحضور للعمل

«الشورى» يطالب بإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة

«الشورى» يطالب بإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة

قريباً.. إدراج «الفحص النفسي» ضمن متطلبات إقامة العمالة المنزلية بالمملكة

قريباً.. إدراج «الفحص النفسي» ضمن متطلبات إقامة العمالة المنزلية بالمملكة

«الأحوال المدنية» تفتتح مكاتبها غداً وتؤكد: لن نستقبل أي مراجعين دون موعد

«الأحوال المدنية» تفتتح مكاتبها غداً وتؤكد: لن نستقبل أي مراجعين دون موعد

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة