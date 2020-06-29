الإطاحة بمواطن ارتكب 19 جريمة سرقة من محال تجارية بجدة

تواصل – واس:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من كشف سر جرائم السرقة المتتالية في العديد من محال جدة التجارية خلال الفترة الأخيرة.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها بشرطة محافظة جدة أسفرت عن القبض على (مواطن في العقد الخامس من العمر) لارتكابه (19) عملية سرقة من محلات تجارية وإشهار السلاح على العاملين بها.

وكشفت شرطة العاصمة المقدسة عن تورطه في سرقة (5) مركبات استخدمها أثناء سرقاته من تلك المحلات، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.