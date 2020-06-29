قصة مؤثرة.. رجل أصيب والداه بـ«كورونا» فقام عليهما ولم يتركهما للخدم

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روى الدكتور خالد النمر، قصة مؤثرة لرجل أصيب والداه بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فقام على رعايتهما حتى تحسنت حالتهم الصحية.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: باقة ورد.. لرجلٍ أعرفه أصيب والداه بفيروس كورونا، وكانت الأعراض حرارة وكحة وتعب وقلة نوم وقلة أكل ..الخ”.

وأضاف: “أن الرجل اعتزل الأهل والأصحاب وقام عليهما ورعاهما بـ (نفسه) ولم يتركهما للخدم ونفذ توصيات الأطباء بحذافيرها”.

وختم الدكتور خالد النمر بقوله “ثلاثة أيام لا يذوق هذا الرجل فيها النوم إلا لِمَاماً، حتى بشرني اليوم بتحسنهما، جزاك الله الجنة يا محمد”.