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«بلاغ مواطن» يقود بلدية الدمام لإغلاق مطعم خالف الإجراءات الصحية

«بلاغ مواطن» يقود بلدية الدمام لإغلاق مطعم خالف الإجراءات الصحية
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تواصل – فريق التحرير:

قاد بلاغ مقدم من مواطن، لإغلاق مطعم في الدمام، بعد رصد عدد من الملاحظات والمخالفات الصحية.

وذكر حساب أمانة المنطقة الشرقية على موقع “تويتر”: أن بلدية غرب الدمام، تلقت بلاغًا من مواطن يفيد بوجود بعض الملاحظات على مطعم، لافتاً إلى عدمالتزامه بتطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأكدت أمانة الشرقية أنه فور تلقي البلاغ من المواطن قامتبلدية غرب الدمامبمتابعة المطعم والتفتيش عليه وتبين عدم التزامه بتطبيق الإجراءات الصحية، فتم إغلاقه وتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

وتقدمت أمانة الشرقية للمواطن بالشكر والتقدير على تعاونه في الإبلاغ عن المخالفات، ضمن التعاون المستمر بين المواطن والمقيم مع الأمانة والبلديات في كل ما يتعلق بالصحة العامة.

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