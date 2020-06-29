3 خطوات بسيطة لتفعيل تطبيق «تباعد».. احمي نفسك

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يساهم تطبيق تباعد، في احتواء أزمة فيروس كورونا وعودة الأشخاص إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية اللازمة التي أقرتها الجهات المعنية.

وعند فتح تطبيق تباعد لأول مرة سيقوم التطبيق بإرشادك للتأكد من عمل التطبيق بالشكل الصحيح، من خلال ثلاث خطوات كما يلي:

تفعيل الإشعارات

تفعيل إشعارات الاختلاط (موجودة داخل التطبيق)

تفعيل البلوتوث

يذكر أن وزارة الصحة دعت في وقت سابق، إلى تحميل تطبيق “تباعد” بالتزامن مع نهاية فترة منع التجول الجزئي والعودة للحياة الطبيعية.

ويعتمد تطبيق تباعد على تقنية البلوتوث لاستشعار الأجهزة القريبة من جهاز المستخدم، وحفظ هذه البيانات بشكل آمن لمدة 14 يوماً فقط، بهدف تنبيه المستخدمين في حال مخالطتهم لمصابين في أثناء هذه المدة، ويتم إرسال رسائل التنبيه عند تبليغ أحد المستخدمين بأنه ثبتت إصابته بالفيروس.

ويتميز التطبيق بالسرية التامة وحماية خصوصية بيانات المستخدم، حيث لا يتطلب معرفة الهوية، ويمنح المستخدم حريّة مشاركة تشخيص إصابته من عدمھا، إضافة إلى أنه مجاني عند استخدام الإنترنت.