الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

3 خطوات بسيطة لتفعيل تطبيق «تباعد».. احمي نفسك

3 خطوات بسيطة لتفعيل تطبيق «تباعد».. احمي نفسك
0

تواصل – فريق التحرير:

يساهم تطبيق تباعد، في احتواء أزمة فيروس كورونا وعودة الأشخاص إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية اللازمة التي أقرتها الجهات المعنية.

وعند فتح تطبيق تباعد لأول مرة سيقوم التطبيق بإرشادك للتأكد من عمل التطبيق بالشكل الصحيح، من خلال ثلاث خطوات كما يلي:

  • تفعيل الإشعارات
  • تفعيل إشعارات الاختلاط (موجودة داخل التطبيق)
  • تفعيل البلوتوث

يذكر أن وزارة الصحة دعت في وقت سابق، إلى تحميل تطبيق “تباعد” بالتزامن مع نهاية فترة منع التجول الجزئي والعودة للحياة الطبيعية.

ويعتمد تطبيق تباعد على تقنية البلوتوث لاستشعار الأجهزة القريبة من جهاز المستخدم، وحفظ هذه البيانات بشكل آمن لمدة 14 يوماً فقط، بهدف تنبيه المستخدمين في حال مخالطتهم لمصابين في أثناء هذه المدة، ويتم إرسال رسائل التنبيه عند تبليغ أحد المستخدمين بأنه ثبتت إصابته بالفيروس.

ويتميز التطبيق بالسرية التامة وحماية خصوصية بيانات المستخدم، حيث لا يتطلب معرفة الهوية، ويمنح المستخدم حريّة مشاركة تشخيص إصابته من عدمھا، إضافة إلى أنه مجاني عند استخدام الإنترنت.

Image

مواد ذات صلة

بالخطوات.. إليك طريقة استخدام «تطبيق تباعد» للحماية من «فيروس كورونا»

بالخطوات.. إليك طريقة استخدام «تطبيق تباعد» للحماية من «فيروس كورونا»

ما هي أهمية تطبيق تباعد في الوقاية من «كورونا»؟ متحدث «الصحة» يجيب (فيديو)

ما هي أهمية تطبيق تباعد في الوقاية من «كورونا»؟ متحدث «الصحة» يجيب (فيديو)

«الصحة»: تفعيل «توكلنا وتباعد» شرط لدخول الموظفين مباني الوزارة

«الصحة»: تفعيل «توكلنا وتباعد» شرط لدخول الموظفين مباني الوزارة

«الصحة» تدعو الجميع لتحميل «تطبيق تباعد».. وقاية وأمان من كورونا

«الصحة» تدعو الجميع لتحميل «تطبيق تباعد».. وقاية وأمان من كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>