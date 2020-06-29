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تسجيل صوتي.. مكالمة هاتفية بين «خالد الدوسري» وعمه تُذاع لأول مرة

تسجيل صوتي.. مكالمة هاتفية بين «خالد الدوسري» وعمه تُذاع لأول مرة
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تواصل – فريق التحرير:

نشر برنامج “يا هلا”، المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية”، مقطع فيديو تتضمن تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بين السجين خالد الدوسري المعتقل في أمريكا، وعمه تركي الدوسري.

وعلق مذيع البرناج مفرح الشقيقي بقوله “قبل أيام كان ضيفنا هنا الأستاذ سعود بن قويد وهو محامي السجين خالد الدوسري في أمريكا، وتحدث عن كثير من الأدلة والوثائق الموجودة والتي تؤكد براءة خالد الدوسري”.

وأضاف الشقيقي “اليوم معنا مكالمة هاتفية تسجيل صوتي عبارة عن مكالمة هاتفية بين خالد الدوسري وعمه تركي الدوسري”، مشيراً إلى أن المكالمة كانت قبل أسبوع تقريبا وتبث حصرياً ولأول مرة.

وجاء نص المكالمة الهاتفية بين خالد الدوسري وعمه كالتالي:

– خالد ؟

– نعم

– كيف حالك طيب؟

– بخير

– أنا عمك تركي شلونك؟

– بخير الحمد لله

– عرفتني؟ تبي تجي السعودية ولا تبينا نجيك؟

– متي بجي السعودية؟

– إن شاء الله على خير.. كيف تبي تجي؟

– منتظر أرحل للسعودية

– طيب وشلون ترحل يا عمك؟

– ما قالوا لي كيف أرحل

– حافظ رقمي أنت؟

– الرقم اللي أعطيتني إياه في إنديانا

– أيوه أحسنت تذكره؟

– نعم

– طيب كم الرقم؟ تذكره؟

– يبدأ بـ 055

– أيوه

– أبي أتذكر الرقم اللي يبدأ بـ 055

– أحسنت طيب 055 وبعدين؟

– 0555****

– أحسنت

– لبي قلبك يا شيخ هذا رقمي يا عمك.. كل أسبوع حاول تكلمني.. معك فلوس ولا نرسل لك؟

– عندي فلوس

– ما شاء الله زين كويس

– طيب كلمنا طيب.. طيب من وين تجيك الفلوس؟

– تجيني من الوزارة السعودية وزارة الخارجية.

– الحمد لله .. الله يعزهم

– كلن يتابع قضيتك.. كل من شافنا يسألنا عنك.. يدعون لك يقولون لنا وش فيه ليه ما يكلمكم؟ كلن يدعي لك يا عم.. كلهم يدعون لك إن الله يفك أسرك إن شاء الله، وإنك ترجع بالسلامة، وإن شاء الله إنك ترجع بالسلامة.

 

 

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