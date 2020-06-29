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الدمام والأحساء تسجلان 48 مئوية كأعلى درجة حرارة.. والباحة الأقل

الدمام والأحساء تسجلان 48 مئوية كأعلى درجة حرارة.. والباحة الأقل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن محافظتي الدمام والأحساء سجلتا أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم الاثنين، بينما سجلت الباحة أقل درجة حرارة.

وأوضحت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن الدمام والأحساء سجلتا 48 درجة مئوية كأعلى حرارة في المملكة، بينما سجلت القيصومة والرياض 46 درجة مئوية.

وسجلت الباحة أقل درجة حرارة اليوم في المملكة بـ 31 درجة مئوية، تليها محافظة الوجه بـ 32 درجة مئوية ثم أبها بـ 34 درجة مئوية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد  توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمالي ووسط المملكة.

وتشمل الحالة الجوية كذلك طول الساحل الغربي للمملكة وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

 

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