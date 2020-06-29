توضيح جديد من «التعليم» بشأن لائحة الوظائف التعليمية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم أن لائحة الوظائف التعليمية تهدف إلى تمهين وظيفة المعلم، وتعزيز كفاءة الأداء وتحسين نواتج التعلم، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية، إضافةً إلى الارتقاء بالمعلم ومنحه المكانة التي يستحقها مهنياً ومادياً.

وأضافت الوزارة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تعد نقلة تاريخية مهمة لقطاع التعليم في المملكة ومسيرة تطويره وذلك بالشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

• لائحة الوظائف التعليمية تهدف إلى:

– تمهين وظيفة المعلم

– تعزيز كفاءة الأداء وتحسين نواتج التعليم

– توفير بيئة تعليمية تنافسية

– الارتقاء بالمعلم ومنحه المكانة التي يستحقها مهنياً ومادياً

• مزايا لائحة الوظائف التعليمية

– الحفاظ على مكتسبات وامتيازات المعلمين والمعلمات في اللائحة السابقة

– التسكين على سلم الرواتب الجديد المساوي للراتب السابق أو أعلى منه

– ضمان عدم نقص صافي الراتب للجميع

– الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لا يتطلب وجود وظائف شاغرة

– إضافة حوافز ومميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس

– ترقية المعلم لدرجة أعلى تكون مبنية على الجدارة والكفاءة والالتزام الوظيفي

– تحقيق مبدأ المساواة في منح الحوافز

– تطوير الكوادر القيادية بالمدارس على أساس الكفاءة والجودة المهنية

– تطبيق معايير الجودة على أداء شاغلي الوظائف التعليمية

– التشجيع على الالتحاق ببرامج التطوير المهني