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«المواصفات»: 23 ألف منتج بالأسواق يحمل علامة «الجودة السعودية»

«المواصفات»: 23 ألف منتج بالأسواق يحمل علامة «الجودة السعودية»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وجود أكثر من 23469 منتجاً في السوق السعودي حاصل على علامة الجودة السعودية، حيث تعود تلك المنتجات لحوالى 768 ترخيصاً، باستخدام العلامة لمنشآت في 21 دولة حول العالم.

وأشارت الهيئة إلى أن قطاع منتجات التشييد والبناء والمواد العامة يأتي في المرتبة الأولى كأكثر القطاعات حصولاً على ترخيص باستخدام علامة الجودة بنحو 343 ترخيصاً، ثم قطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية بإجمالي 147 ترخيصاً، ثم قطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والمقاييس والموازين بواقع 113 ترخيصاً، ثم قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية والغزل والنسيج بواقع 112 ترخيصاً. ويأتي في المرتبة الأخيرة قطاع المنتجات الغذائية والزراعية بـ53 ترخيصاً.

وذكرت إحصائيات هيئة المواصفات حتى نهاية مايو 2020، أنه توجد مصانع لأكثر من 21 دولة حول العالم حاصلة على علامة الجودة السعودية، لافتة إلى أن هناك أكثر من 2423 منتجاً إيطالياً يحمل علامة الجودة السعودية، و1110 منتجات صينية، و869 منتجاً أردنياً، و749 منتجاً تايلندياً، و735 منتجاً هندياً، إلى جانب 442 منتجاً إماراتياً، و424 منتجاً مصرياً، فيما هناك أكثر من 15507 منتجات سعودية حصلت على ترخيص باستخدام علامة الجودة.

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