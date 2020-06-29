10 أضرار صحية خطيرة للمشروبات الغازية.. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

تعد المشروبات الغازية من أشهر المشروبات التي يفضلها الكثيرون وخصوصا الشباب والأطفال فيتناولونها دائما مع الوجبات الجاهزة، نظرًا لمذاقها الجيد وطعمها المختلف، ولكنها قد تسبب أضرارًا عديدة على الصحة.

وحسب ما ذكره أخصائيون بالصحة في موقع telegraph البريطاني فإن أبرز أضرار تناول المشروبات الغازية هي:

1: أثبتت الدراسات والأبحاث أن الإكثار في تناول المشروبات الغازية يزيد خطر الإصابة بأمراض سرطانية مختلفة ومنها سرطان” البنكرياس، القولون، الثدي، البروستاتا”.

2: تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنها تسبب الجلطات.

3: تحتوي #المشروبات_الغازيه على نسبة كبيرة من المواد الكيميائية التي تساعد فى التلوين وتعمل على تلف الكبد والفشل الكبدي.

4: وجدت بعض الدراسات أن الأطفال الذين يتناولون المشروبات العازية هم الاكثر عنفا وعدوانية عن غيرهم.

5: تم تحذير النساء الحوامل من تناول المشروبات الغازية، حيث تسبب مشاكل صحية عديدة على صحة المرأة الحامل وعلى صحة الجنين.

6: تحتوي المشروبات الغازية على نسبة كبيرة من المواد الضارة التي تؤثر على صحة الدماغ والجهاز العصبى وتسبب الجلطات.

7: تزيد من خطر الإصابة بالشيخوخة المبكرة، حيث تسبب الأمراض المزمنة المختلفة، كما تترك أثراً على البشرة مثل التجاعيد وعلامات التمدد.

8: تسبب ضرراً كبير على صحة الكلى وتؤثر على الجهاز الهضمي وتسبب الالتهابات.

9: أثبتت الدراسات والأبحاث أن من يتناولون المشروبات الغازية بكثرة يتعرضون للسمنة المفرطة وتراكم الدهون، ما يؤثر على اجهزة الجسم.

10:أثبتت الدراسات أن تناول المشروبات الغازية يوميا من خطر الإصابة بأمراض السكري والزهايمر والخرف.