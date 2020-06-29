عودة العمل بسوق الخضار والفاكهة المركزي بـ«جدة».. إجراءات ومواعيد جديدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة، أنه سيتم عودة العمل بسوق الخضار والفاكهمة المركزي الأسبوع المقبل، حيث سيتم تخصيص بوابات للدخول وتحديد ساعات للعمل.

وقالت إمارة منطقة مكة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن أمانة محافظة جدة أعلنت عودة العمل لسوق الخضار والفاكهة المركزي الأسبوع المقبل بعد تحسينه وإعادة تصميم 418 مبسطاً”.

وأضافت الإمارة، أنه تم تخصيص بوابات للدخول، وساعات العمل من 5 فجراً إلى 10 مساءً وسيكون هناك أوقات إغلاق للنظافة والتعقيم.