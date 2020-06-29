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«المياه الوطنية» توضح الخطوات والمستندات المطلوبة لنقل ملكية «عداد المياه»

«المياه الوطنية» توضح الخطوات والمستندات المطلوبة لنقل ملكية «عداد المياه»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت شركة المياه الوطنية، المستندات المطلوبة وتفاصيل نقل ملكية عداد المياه باسم المالك الجديد؛ في حالة شراء منزل جديد.

جاء ذلك في رد من حساب العناية بالعملاء على مستفيد وجه سؤالا قال فيه: “اشتريت منزلا.. كيف أعرف رقم الحساب؟ وكيف أنقل العداد باسمي؟”.

ورد حساب العناية بالعملاء التابع لشركة المياه الوطنية بقوله “نتطلع لخدمتك دائماً من خلال زيارتنا في الفرع الإلكتروني لتقديم طلب تعديل بيانات ملكية العقار من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

• المستندات المطلوب لنقل ملكية عداد المياه:

– الهوية الوطنية بالنسبة للمواطن السعودي

– هوية مقيم في حالة كان المتقدم بالطلب مقيم أجنبي أو مواطن خليجي

– السجل التجاري في حالة المؤسسات الخاصة أو الشركات الخاصة

– ترخيص هيئة الاستثمار في حالة كان المتقدم بالطلب مستثمر أجنبي

– ترخيص وزارة الإسكان بالنسبة لاتحاد الملاك

• خطوات نقل ملكية عداد المياه:

– أشارت شركة المياه الوطنية إلى أنه في حال رهن العقار لإحدى الجهات التمويلية يتم إرفاق تفويض من صاحب العقار للمستفيد من الخدمة يتضمن مراجعة شركة المياه الوطنية أو مقدم خدمة المياه.

– تقديم صورة من صك الملكية.

– التوقيع الورقي أو الإلكتروني على اتفاقية الخدمة.

– تقديم صورة من حصر الورثة وشهادة الوفاة وهوية الوكيل الشرعي في حال أن العقار كان لأكثر من وريث.

– صورة من هويات جميع ملاك العقار الموجودين بالصك.

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