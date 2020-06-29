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هل زيادة ضريبة القيمة المضافة تشمل فواتير الكهرباء؟.. إليكم الإجابة  

هل زيادة ضريبة القيمة المضافة تشمل فواتير الكهرباء؟.. إليكم الإجابة  
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة (15%) على استهلاك الفواتير بدءا من الشهر المقبل.

جاء ذلك في رد من الشركة عبر حساب العناية بالمشتركين على سؤال أحد العملاء قال فيه: “هل ضريبة القيمة المضافة 15 % ستشمل استهلاك فواتير الكهرباء؟

ورد حساب العناية بالمشتركين في تغريدة عبر “تويتر” بقوله “سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة (15%) على استهلاك الفواتير بدءاً من الأول من شهر يوليو 2020م”.

يذكر أن هناك 11 سلعة وخدمة معفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومنها الأدوية والمعدات الطبية المحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء حيث تأتي على رأس السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.

وأيضًا يتم إعفاء توريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار من الضريبة، كما تم إعفاء توريد وسائل النقل المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة.

وتضم قائمة الخدمات والسلع المعفاة: الخدمات الموردة لغير مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، الصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، إصدار رخص القيادة وتجديدها، مقابل تأجير العقارات السكنية، خدمات النقل الدولي للسلع والخدمات، أيضًا بيع العقار السكني الشخصي، والحسابات الجارية والتوفير والإيداع، وأخيرًا إصدار جوازات السفر وتجديدها.

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