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ضربات الشمس.. الأعراض كاملة وكيفية التصرف عند الإصابة

ضربات الشمس.. الأعراض كاملة وكيفية التصرف عند الإصابة
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تواصل – فريق التحرير:

في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد يتعرض البعض لضربة الشمس، خاصة أولئك الذين يضطرون للعمل ساعات طويلة تحت أشعة الشمس دون أخذ الحيطة والحذر.

وتعرف ضربة الشمس بأنها حالة صحية تحدث نتيجة التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس المتوهجة والمباشرة في فصل الصيف عند ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة.

ويسببها اختلال في المراكز الحساسة بالمخ بشكل عام وبمركز تنظيم الحرارة في الدماغ بصفة خاصة؛ فيعجز عن حفظ درجة حرارة الجسم عند معدلاتها الطبيعية وتحدث بصورة أكثر عند كبار السن والأطفال ومرضى القلب والسكري ومدمني المخدرات والكحول واللذين لم يتعودوا على أجواء الحرارة العالية.

أعراض ضربة الشمس

– ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى حدود 40.

–  ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الاولى ثم انخفاضه في المرحلة المتقدمة.

– صداع شديد وحدوث دوران.

– تسارع دقات القلب وعدم انتظامها خاصة مع تقدم الحالة.

– إاحمرار الجلد.

– صعوبة في التنفس.

– توقف إفراز العرق.

– تضيق حدقة العين.

– إعياء شديد وتشنج العضلات.

– قد تتسبب ضربة الشمس بالإغماء في المراحل المتقدمة.

كيفية إسعاف المصاب بـ “ضربة الشمس” 

– يجب الإتصال بالإسعاف أو الدفاع المدني فوراً.

–  نقل المصاب إلى الظل أو إلى مكان بارد.

– خلع ملابس المصاب الخارجية.

– إبقاء المصاب مع رفع رأسه إلى أعلى من مستوى الجسم.

–  تبريد الجسم والرأس بالماء البارد والكمادات.

– لف المصاب بخرق أو شرشف مبلل بالماء أو رشه بالماء البارد باستمرار أو وضع المصاب في مغطس يحتوي على الماء البارد مع تجنب استخدام الثلج خوفاً من حدوث تقلصات في الأوعية الدموية.

– يمكن استخدام مروحة هوائية لتهوية المصاب.

– في حالة توقف التنفس يجب إجراء تنفس صناعي فوري.

– عدم تعريض المصاب للجو الحار أو أشعة الشمس المباشرة مرة أخرى.

–  إذا كان المصاب في حالة متقدمة فلا يعطى أي شيء، عن طريق الفم.

–  نقل المصاب الى أقرب مركز طبي لمتابعة حالته من حيث التنفس والنبض والضغط حيث يقوم الأطباء بإعطائه المحاليل الوريدية اللازمة والأوكسجين وعلاج التشنجات العضلية بالأدوية اللازمة.

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