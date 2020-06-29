«وزير النقل» يكشف عن مشروع «جسر بري» يربط شرق المملكة بغربها (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير النقل المهندس صالح الجاسر، عن مشروع يجري دراسته حاليًا لربط المملكة شرقًا وغربًا عبر جسر بري لخطوط السكك الحديدية.

وقال “الجاسر” في مقابلة مع قناة “الإخبارية”: إن “الخطوط الحديدية في طور الانماج مع (سار) بنهاية العام الجاري”، مؤكدًا وجود خطط طموحة لقطارات أخرى والتي على رأسها قطار يربط بين شرق المملكة وغربها؛ حيث إن هناك دراسات حالية تسعى لتنفيذ المشروع.

وأوضح وزير النقل أنه قد تم زيادة رحلات القطارات بين الدمام والهفوف والرياض لـ 350 رحلة أسبوعيًا إضافة لزيادة الطاقة الإستيعابية للرحلات 30% لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطارات مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية المطبّقة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

جدير بالذكر إلى أن إجمالي أطوال السكك الحديدية في المملكة يبلغ 5000 كيلومتر؛ حيث تسعى المملكة إلى استحداث زيارات كبيرة في هذه الأطوال مستقبلًا، فيما تمتلك المملكة أسرع قطار في المنطقة، وهو قطار الحرمين الشريفين، الذي تصل سرعته إلى 300 كيلومتر في الساعة.