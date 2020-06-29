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«الجمارك» تحدد موعد تفعيل شرط استيراد المركبات بكميات تجارية

«الجمارك» تحدد موعد تفعيل شرط استيراد المركبات بكميات تجارية
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تواصل – فريق التحرير:

حددت “الهيئة العامة للجمارك”، موعد تفعيل شرط موافقة الوكيل أو الموزع عند استيراد المركبات بكميات تجارية، من الدول التي لا تسمح بدخول صادرات المركبات من المملكة إلا بموافقة من الوكيل المحلي فيها.

وقالت “الجمارك” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: إنه “بدءًا من الأربعاء القادم الموافق 1 يوليو 2020م، سيتم تفعيل ذلك الشرط”.

وكانت “الجمارك” أوضحت في وقت سابق أنه على الراغبين في استيراد السيارات من تلك الدول الحصول على موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة.

وأكدت أن هذا الشرط يطبّق على استيراد السيارات بكميات تجارية، ولا يسري على استيراد الأفراد لغرض الاستخدام الشخصي.

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