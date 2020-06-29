سببان وراء تراجع أسعار إيجارات العقارات في المملكة

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كشفت إحدى شركات الاستثمار السعودي عن استمرار انخفاض إيجارات المساكن نتيجة للزيادة الكبيرة في إمدادات المساكن ضمن برنامج سكني الذي شجع العديد من المواطنين على التملك والإحجام عن استئجار العقارات.

وأضافت الشركة -بحسب “برنامج اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية-: أن “تراجع أعداد الأجانب وعائلاتهم بالمملكة خلال هذه الفترة أدى إلى تراجع الإيجارات وإنخفاض أسعار التأجير”.

ووفقًا لبيانات التأمين الصحي الخاص، أشارت الشركة، إلى مغادرة ما يزيد عن نصف مليون وافد وعائلاتهم، وسط توقعات بتزايد نسب الانخفاض في الإيجارات خلال الفترة المقبلة.