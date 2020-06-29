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تحذير عاجل من «مؤسسة النقد» إلى عملائها

تحذير عاجل من «مؤسسة النقد» إلى عملائها
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الاثنين، رصدها عددًا من الرسائل الاحتيالية التي يُزعم بأنها صادرة عن المؤسسة، داعية إلى عدم الاستجابة لها أو أعطاء أي بيانات خاصة والإبلاغ عنها فورًا.

وقالت “ساما”: إنه “تبيَّن أن تلك الرسائل تطلب من العملاء تحديث معلومات حساباتهم لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة ورقابتها؛ وذلك من خلال التواصل مع أرقام هواتف لا تعود للمؤسسة ولا للمؤسسات المالية. وانطلاقا من حرص المؤسسة على حماية عملاء المؤسسات المالية، فإنها تؤكد خطورة الاستجابة لتلك الرسائل مجهولة المصدر”.

وأكدت “النقد” أن منسوبيها لا يطلبون من العملاء الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات لغرض تحديثها، ذلك أنَّ تحديث بيانات ومعلومات الحسابات يتم عن طريق القنوات الرسمية للمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة المؤسسة، وليس عن طريق المؤسسة ذاتها.

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