الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«عضو شورى»: أعداد الوافدين في المملكة أكثر من الحاجة لهم.. وهذا الحل الحاسم (فيديو)

«عضو شورى»: أعداد الوافدين في المملكة أكثر من الحاجة لهم.. وهذا الحل الحاسم (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان آل فارح، بتأسيس هيئة عليا للاستقدام والتستر التجاري، وذلك لتنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة إلى المملكة.

وقال “آل فارح” في مداخلة لبرنامج “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: “نريد القضاء على ظاهرة تجارة التأشيرات، وأن تقوم الهيئة المطلوب تأسيسها بالتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، فضلًا عن سن التشريعات وتغيير العقود بهذا الشأن ومساءلة الوزارة المعنية لضبط الأمور”.

وأضاف: أن “من مهام الهيئة كذلك، ألا يدخل هذا البلد الكريم إلا من يستحق أن يعمل فيه ونكون بحاجة إليه، فلدينا جهود واضحة، لكن لا نزال بحاجة لصد هذه الأمور”.

وأشار عضو مجلس الشورى، إلى إن أعداد الوافدين الذين يستقدمون للمملكة أكثر من الحاجة لهم؛ متسائلًا: “كم من عمالة تتنقل من مدينة لأخرى، فيكون كفيل العامل في منطقة بينما يعمل العامل بمنطقة أخرى”.

 

 

 

 

مواد ذات صلة

«الشورى» يطالب «الاتصالات» بالتوسع في شبكات الجيل الخامس

«الشورى» يطالب «الاتصالات» بالتوسع في شبكات الجيل الخامس

الأربعاء المقبل.. «الشورى» يناقش دعم إقراض الصناعات الغذائية والمستهلكات الطبية

الأربعاء المقبل.. «الشورى» يناقش دعم إقراض الصناعات الغذائية والمستهلكات الطبية

«هيئة المقاولين» تعلن عن مقترح مهم لحل مشاكل سكن العمالة

«هيئة المقاولين» تعلن عن مقترح مهم لحل مشاكل سكن العمالة

الاثنين المقبل.. «الشورى» يحسم مقترحاً بفرض ضريبة على نزلاء الفنادق

الاثنين المقبل.. «الشورى» يحسم مقترحاً بفرض ضريبة على نزلاء الفنادق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>