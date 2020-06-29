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بيان من «الأحوال المدنية» عن الوثائق الصادرة للمواطنين خلال فترة تعليق الحضور للعمل

بيان من «الأحوال المدنية» عن الوثائق الصادرة للمواطنين خلال فترة تعليق الحضور للعمل
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تواصل – واس:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إصدارها 100 ألف وثيقة (سجل الأسرة، شهادة الميلاد) للمواطنين (ذكور وإناث) عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية ” أبشر” وإيصالها لمنازلهم من خلال الشريك الاستراتيجي “البريد السعودي”خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية كافة،تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وكشفت “الأحوال المدنية” أنه تتم طباعة الوثائق في (13) مركزًا خصصت لطباعة شهادات الميلاد وسجلات الأسرة في مختلف مناطق المملكة، مجهزة بأحدث التقنيات يقوم بتشغيلها فريق من منسوبي الأحوال المدنية.

وأسهم التعاون بين الأحوال المدنية ومنصة “أبشر” الإلكترونية من جهة، وشركاء الخدمات وهم ( وزارة الصحة، وزارة العدل، والبريد السعودي ) من جهة أخرى في تقديم الخدمات إلكترونياً وإيصال الوثائق للمواطنين في منازلهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب.

يأتي هذا الإنجاز تماشيا مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية والتحول الرقمي الذي تنتهجه الأحوال المدنية لتسهيل التعاملات والإجراءات، والاستغناء عن الورق وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

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