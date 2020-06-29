صدمة بشأن لقاح آمن وفعَّال أنتجه الجيش الصيني لمواجهة «فيروس كورونا»

تواصل – وكالات:

أثار لقاح جديد أعلن عنه الجيش الصيني وفقًا لشركة “كانسينو بيولوجيكس” اليوم الاثنين، موجة من التفاؤل بإنجاز طبي كبير ضد فيروس كورونا المستجد الذي أصاب قُرابة 10 ملايين إنسان على وجه الأرض، حيث أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال إلى حد ما.

ووفقًا لما نشرته الشركة، فإن اللقاح المسمى (أيه.دي.5-إن.كوف) والذي طورته مع وحدة أبحاث عسكرية يعتبر أحد 8 لقاحات تطورها شركات صينية وباحثون حصلت على موافقة لتجربتها على البشر للوقاية من المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.

من جانبها، صادقت اللجنة العسكرية المركزية الصينية على استخدام الجيش للقاح في 25 يونيو لمدة سنة.

وأحدث تصريح للشركة صدمة للأوساط الطبية بشكل خاص والعالم بشكل عام، حيث أعلنت الشركة أن اللقاح يقتصر استخدامه حاليًا على الاستخدام العسكري ولا يمكن توسيع استخدامه دون الحصول على موافقة إدارة الدعم اللوجيستي.