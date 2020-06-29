«متحدث التجارة»: الحسابات المجهولة تقنع المستهلك بأنها ليست وهمية عبر 3 أساليب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أبرز طرق النصب والاحتيال التي يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية، بعد اتساع الاعتماد عليه بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال “الحسين” في لقاء مع قناة “العربية”، إن غالبية عمليات النصب والاحتيال تأتي من الحسابات التجارية المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي لا يكون لها سجل تجاري أو شهادات معروفة، والتي تحذر الوزارة من التعامل معها دائمًا.

وأكد أن تلك المواقع تتبع 3 أساليب لمحاولة إقناع المستهلك بأنها حقيقية وليست وهمية، مبينًا أن أول هذه الأساليب تشمل شراء متابعين بالألاف وثانيها شراء عمليات ريتويت وهمية لكسب ثقة المستهلك، والأسلوب الثالث هو انتقاء الصور الجذابة للمنتجات التي تغري المُستهلكين، مثل قطع من الملابس أو الحقائب أو الأغذية.