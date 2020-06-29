لحظة سهو.. قصة شاب أصيب بـ«كورونا» بسبب وجبة إفطار في العمل

تواصل – فريق التحرير:

نشرت “وزارة الصحة” على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” قصة شاب أصيب بفيروس كورونا المستجد بسبب لحظة سهو منه في اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وقال المُصاب خلال فيديو نشرته الوزارة، إن رحلته مع المرض بدأت بوجبة إفطار في العمل خالط فيها زميلًا مصابًا بالفيروس، وهو ما عرفه من خلال تعميم صدر عن جهة العمل.

وأوضح أنه فور شعوره ببعض الأعراض مثل الكحة، استعان بخدمات “تطمن”، حيث توجه إلى أقرب عيادة وبدأت خطة علاجه بتشخيص المرض وإجراء مسحة أثبتت إصابته.

كما أكد أن عيادات “تطمن” منحته الدواء الخاص بحالته حسب البروتوكولات العلاجية المتبعة في وزارة الصحة.

وأوضح أحد أطباء عيادات” تطمن” أن أفضل شيء صنعه الشاب هو أنه عزل نفسه عن الأخرين، حماية لهم من انتقال العدوى.