قبيل تطبيق الضريبة الجديدة.. ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 100%

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شهد سوق السيارات في المملكة، إقبالا متزايدا من قبل المستهلكين في الفترة الحالية لم يحدث منذ 4 سنوات، للاستفادة من الضريبة الحالية وتوفير مبالغ كبيرة قبل مطلع يوليو القادم، وقبل سريان ضريبة القيمة المضافة الجديدة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية فيصل أبو شوشة “إنه من شدة الإقبال على شراء السيارات رفعت اللجنة خطابا إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ونسخة إلى وزارة التجارة والاستثمار، تطالب فيه بتمديد فترة الضريبة المضافة 5% لمدة أسبوعين من أجل تسليم السيارات للمشترين خلال الشهر الحالي بعد إنهاء إجراءات التسليم المتبعة من استخراج اللوحات والاستمارة وغيرها”.

وأكد أصحاب معارض سيارات تحسن المبيعات بشكل كبير خلال شهري مايو ويونيو، وبنسبة قاربت الـ100% عن المعتاد، نتيجة رغبة الكثيرين في شراء سيارة قبل موعد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% في الأول من يوليو المقبل، وفقا لـ”الوطن”.

وأوضح عدد من تجار ووكلاء السيارات من خلال حساباتهم في “تويتر” أن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، رفع معدلات الطلب والبيع بالنسبة للسيارات الجديدة والمستعملة خلال هذه الفترة.

وأشاروا إلى أن قلة المخزون من بعض نوعيات السيارات في السوق ولدى الوكالات أدت إلى زيادة الطلب على موديلات الأعوام الماضية النظيفة المستعملة بشكل كبير.