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ما المقصود بمسميات «حالات الدفع» لمستفيدي «حساب المواطن»؟

ما المقصود بمسميات «حالات الدفع» لمستفيدي «حساب المواطن»؟
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن المقصود بحالة الدفعات التي تظهر في حساب المستفيد على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وقال حساب المواطن في تغريدة عبر “تويتر” إن حالة الدفعات تشمل ما يلي:

– لا توجد: وتعني أن إ جمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الصرف.

– تحت الإجراء للصرف: تعني بأن عملية الإيداع تحت الإجراء.

– مدفوعة: تعني بأنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.

– مرفوضة: تعني بأنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد بسبب أن حساب المستفيد البنكي وقت الإيداع لم يكن نشط.

– في الانتظار: تعني بأن المبلغ معلق بسبب أن الحساب البنكي للمستفيد غير صحيح.

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