ما المقصود بمسميات «حالات الدفع» لمستفيدي «حساب المواطن»؟

تواصل – فريق التحرير:
أوضح برنامج حساب المواطن المقصود بحالة الدفعات التي تظهر في حساب المستفيد على البوابة الإلكترونية للبرنامج.
وقال حساب المواطن في تغريدة عبر “تويتر” إن حالة الدفعات تشمل ما يلي:
– لا توجد: وتعني أن إ جمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الصرف.
– تحت الإجراء للصرف: تعني بأن عملية الإيداع تحت الإجراء.
– مدفوعة: تعني بأنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.
– مرفوضة: تعني بأنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد بسبب أن حساب المستفيد البنكي وقت الإيداع لم يكن نشط.
– في الانتظار: تعني بأن المبلغ معلق بسبب أن الحساب البنكي للمستفيد غير صحيح.