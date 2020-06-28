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«المياه الوطنية» توفر خدماتها لـ 9 قرى جديدة بمحافظة بيش.. وتوجه المستفيدين

«المياه الوطنية» توفر خدماتها لـ 9 قرى جديدة بمحافظة بيش.. وتوجه المستفيدين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، تشغيلها خدمات المياه لـ 9 قرى في محافظة بيش بضخها 3100 م3يوميًا، وذلك بهدف تعزيز منظومة المياه في المنطقة، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاء التشغيلية للخدمات المائية في المحافظة، والاستغناء عن الرحلات الترددية لصهاريج السقيا بعدد 85 صهريجًا شهريًا بسعة 16 طن.

وأكد المهندس بندر جبر مدير خدمات المياه في منطقة جازان، أن قرى محافظة بيش التي شملتها الخدمة، هي: المبادلة والقاع والشاقة والسهوم والدربة والشيخة والحجرف وأبو الحشاف وأم الصيود، حيث جرى مدت أكثر من 49 كيلو مترًا طوليًا من الخطوط الرئيسية والفرعية، كما نُفذت نحو 1000 توصيلة وعداد مياه.

وقال المهندس جبر: “سيتم ضخ 3100 متر مكعب يوميا من المياه إلى أكثر من 10 آلاف مستفيد في القرى الـ 9، وستكون ساعات الضخ نحو 24 ساعة يوميًا”.

وأوضح أن دخول الخدمة لعدد من القرى في بيش تأتي ضمن جهود قطاع توزيع المياه للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ومواكبة النمو العمراني، والطلب على الخدمات في منطقة جازان بهدف الوصول للتغطية الشاملة.

ودعا المهندس جبر جميع المستفيدين في القرى المذكورة بتحديث بياناتها، وتقديم طلب توصيلة مياه جديدة من خلال الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية (e.nwc.com.sa)، ورفع المستندات اللازمة للارتفاق بخدمة المياه دون تكبد العناء.

 

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