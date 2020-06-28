مقطع مؤثر.. مُسن لم يتمالك دموعه عند زيارة بيته القديم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، وثق لحظة بكاء رجل مسن أثناء زيارة لبيته القديم.

وظهر المسن في مقطع الفيديو، حيث وضع رأسه على أحد الجدران في بيته القديم، ولم يتمالك دموعه، ثم ألقى بعض النظرات على أنحاء المنزل من أعلى وبجواره أحد الشباب.

وعلق متداولو المقطع بقولهم إن الرجل المسن لم يتمالك دموعه عندما استعاد بعضاً من ذكرياته في بيته القديم أيام الصبا والشباب.